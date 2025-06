Yildiz Turchia ruolo inedito in Nazionale | la decisione del CT Montella spiazza tutti Dove ha impiegato il numero 10 della Juve

In un colpo di scena che ha sorpreso tutti gli appassionati, il CT Montella ha deciso di schierare Kenan Yildiz in un ruolo inedito con la Turchia, dando nuova vita al suo talento. Il numero 10 della Juventus viene utilizzato come prima punta in un modulo 4-2-3-1, lasciando tutti a bocca aperta. La sfida contro gli Stati Uniti promette di essere un banco di prova emozionante per questa innovativa posizione.

Yildiz Turchia, ruolo inedito in Nazionale: la scelta del CT Montella per l'amichevole contro gli Stati Uniti. Ruolo inedito per Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus, impegnato in Nazionale, è stato schierato dal CT Montello da prima punta. Il tecnico italiano ha schierato un 4-2-3-1 con Akturkoglu, Kokcu e Guler alle spalle del talento bianconero. La Turchia è impegnata in amichevole contro gli Stati Uniti, dove non sono in campo né McKennie né Weah. Curiosità in casa bianconera, dunque, per Yildiz.

