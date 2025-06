Yildiz titolare in amichevole | il numero 10 della Juve protagonista nel 2-1 della Turchia contro gli Stati Uniti Il recap

Kenan Yildiz, talento del settore giovanile della Juventus, si è confermato protagonista con la sua nazionale, la Turchia, nel successo per 2-1 contro gli Stati Uniti. Titolare e brillante come esterno d’attacco, il numero 10 ha dimostrato di saper fare la differenza. Questa prestazione rafforza l’entusiasmo attorno al giovane attaccante turco, che potrebbe presto diventare uno dei nomi caldi nel panorama calcistico internazionale. Ma quali sono le sue prospettive future?

