Yeremay Juve i bianconeri sono sempre vigili sull’esterno d’attacco spagnolo | si può costruire una maxi operazione in entrata con un altro giocatore I dettagli

La Juventus continua a monitorare con attenzione Yeremay Hernandez, giovane e promettente esterno spagnolo del Deportivo La Coruna. Questa attenzione potrebbe trasformarsi in una maxi operazione di mercato, pronta a rafforzare il reparto offensivo dei bianconeri nella prossima stagione. La strategia della Vecchia Signora si fa sempre più ambiziosa: scopriamo i dettagli di questa possibile collaborazione che potrebbe rivoluzionare il futuro juventino.

Yeremay Juve, la giovane ala del Deportivo La Coruna è ancora un obiettivo bianconero! Si studia una maxi operazione in entrata: tutti i dettagli. Il calciomercato Juve presta grande attenzione a un talento del Deportivo La Coruna per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto asserito dal quotidiano spagnolo AS, i bianconeri sono sempre vigili su Yeremay Hernandez. La società bianconera valuta la possibilità che il cartellino del casse 2002 venga acquisito insieme a quello di David Mella, aprendo così a una possibile maxi trattativa con il club galiziano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yeremay Juve, i bianconeri sono sempre vigili sull’esterno d’attacco spagnolo: si può costruire una maxi operazione in entrata con un altro giocatore. I dettagli

