WWE | Solo Sikoa e JC Mateo deridono Jacob Fatu ma lui sente tutto

La Bloodline di Solo Sikoa sta per essere travolta da tensioni interne che minacciano di farla esplodere. Durante l’ultima puntata di SmackDown, Jacob Fatu ha scoperto quanto il suo presunto leader, Solo Sikoa, e JC Mateo lo disprezzino, ascoltando parole che potrebbero stravolgere gli equilibri della stable. Un episodio che segna un punto di svolta in questa saga di potere e tradimenti. Ma cosa succederà ora?

La Bloodline di Solo Sikoa sta per esplodere dall’interno. Durante l’ultima puntata di SmackDown, Jacob Fatu ha scoperto cosa pensa davvero di lui il suo presunto leader, sentendo alcune parole che potrebbero cambiare per sempre gli equilibri della stable. Le parole che hanno scatenato tutto. Tutto è iniziato con la sconfitta di JC Mateo contro Jimmy Uso. Il match, che vedeva Mateo accompagnato da Solo Sikoa e Jacob Fatu, è finito male per la Bloodline quando Fatu è finito accidentalmente contro le corde dopo un errore di Mateo, permettendo a Jimmy di ottenere la vittoria con un roll-up. Nel backstage, mentre Mateo si lamentava dell’accaduto, Solo Sikoa ha cercato di tranquillizzarlo affermando che con Jacob Fatu tutto sarebbe andato bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Solo Sikoa e JC Mateo deridono Jacob Fatu, ma lui sente tutto

