WWE | Shotzi ufficialmente free agent si apre un nuovo capitolo per lei

annunciato ufficialmente la sua partenza, lasciandola in una sorta di limbo. Ora, con Shotzi libera da vincoli contrattuali, si apre un nuovo capitolo emozionante nella sua carriera. La star si presenta come una forza pronta a reinventarsi e a scrivere nuove pagine nel mondo del wrestling. Il futuro le sorride, e i fan non vedono l’ora di scoprire quali sorprendenti mosse ha in serbo per loro.

Come da lei stessa anticipato, ora Shotzi non è più ufficialmente sotto contratto con la WWE. Il mese scorso abbiamo fatto uscire la notizia del mancato rinnovo di contratto della superstar, che è stata di fatto spostata nella sezione alumni e adesso il suo contratto è effettivamente scaduto. La ragazza aveva già espresso frustrazione in un’intervista, per il fatto che una volta che si era giunti alla scadenza, gli addetti della WWE non hanno voluto parlare di un rinnovo. Le compagnie indipendenti hanno agito anticipatamente e le hanno proposto booking già prima che il suo contratto fosse scaduto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Shotzi ufficialmente free agent, si apre un nuovo capitolo per lei

