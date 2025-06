WWE | Seth Rollins ha già vinto? Con Bron e Bronson pesta gli sfidanti del Money in the Bank

Seth Rollins, Bron Breakker e Bronson Reed sono pronti a dominare il ring e a lasciare il segno nella prossima grande sfida di Money in the Bank. Con la loro presenza imponente e le minacce sferrate già durante SmackDown, l’atmosfera si fa sempre più calda e carica di adrenalina. La domanda ora è: riusciranno a conquistare i loro obiettivi e a scrivere un nuovo capitolo di gloria? La suspense è alle stelle, e il mondo WWE aspetta con ansia il loro epilogo.

Seth Rollins, Bron Breakker e Bronson Reed hanno seminato il terrore durante SmackDown, attaccando per ben due volte nel corso della serata per intimidire la concorrenza prima di Money in the Bank. Le minacce di apertura. La serata è iniziata con Seth Rollins accompagnato da Paul Heyman, Bron Breakker e Bronson Reed che hanno fatto il loro ingresso per aprire lo show. Rollins ha promesso di “prendere tutto” a Money in the Bank, affermando che quando vincerà il contratto avrà “il controllo totale dell’intera industria”. “Il potere assoluto e il controllo totale non si estendono solo a Raw ma anche a SmackDown”, ha dichiarato Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net