WWE | Ripley Vaquer e Bliss trionfano tra le sfidanti MITB dopo un tradimento inaspettato

Un’onda di emozioni ha travolto gli appassionati di WWE durante il recente evento di SmackDown, quando un tradimento inaspettato ha cambiato le sorti di un Six-Woman Tag Team Match. Rhea Ripley, Stephanie Vaquer e Alexa Bliss hanno trionfato contro Giulia, Naomi e Roxanne Perez, segnando un momento memorabile e lasciando tutti con il fiato sospeso. La suspense si è intensificata, e Naomi ha fatto una scelta che ha radicalmente alterato l’esito del match...

Rhea Ripley, Stephanie Vaquer e Alexa Bliss hanno sconfitto Giulia, Naomi e Roxanne Perez nel six-woman tag team match di SmackDown, dopo che Naomi ha abbandonato la sua squadra nel momento decisivo. L'inizio del match. Il match è iniziato con Giulia e Stephanie Vaquer che si sono affrontate in un buon scambio tecnico. Vaquer ha tentato la Devil's Kiss, ma Giulia ha risposto con una Curb Stomp per un conteggio di due. Naomi è entrata e ha preso il controllo, seguita da Roxanne Perez che ha mantenuto la pressione sulla squadra avversaria. Le heel hanno dominato per diversi minuti con quick tag e doppi team.

