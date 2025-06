WWE | Ricominciano il King e Queen of the Ring finali in Arabia Saudita

La WWE torna a svelare il suo fascino con il tanto atteso King and Queen of the Ring, che riaccendono l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo. Dopo l’annuncio ufficiale durante SmackDown, i tornei si preparano a catturare l’attenzione, culminando il 28 giugno 2025 a Night of Champions in Arabia Saudita. Un format rinnovato, coinvolgendo entrambi i brand, promette emozioni uniche e sfide epiche. La suspense è alle stelle: scopriamo insieme cosa ci aspetta!

La WWE ha ufficialmente confermato il ritorno di King and Queen of the Ring durante l’ultima puntata di SmackDown. I General Manager Adam Pearce ( Raw ) e Nick Aldis ( SmackDown ) hanno annunciato che i tornei inizieranno già la prossima settimana, con le finali previste per il 28 giugno 2025 a Night of Champions in Arabia Saudita. Il formato dei tornei. I tornei seguiranno un formato rinnovato che coinvolgerà entrambi i brand. Ogni marca organizzerà due Fatal Four-Way matches per determinare i semifinalisti, dopodiché la competizione diventerà cross-brand per le semifinali e le finali. Questo sistema garantirà che i migliori talenti di Raw e SmackDown si affrontino direttamente, creando incontri inediti e potenzialmente esplosivi nelle fasi decisive del torneo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ricominciano il King e Queen of the Ring, finali in Arabia Saudita

