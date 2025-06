WWE | Non è mai troppo tardi Apollo Crews si diploma al college

Dopo mesi di assenza sul ring, Apollo Crews sorprende tutti annunciando un traguardo importante: il diploma di college, raggiunto a 37 anni. Un esempio di determinazione e costanza, che dimostra come non sia mai troppo tardi per inseguire i propri sogni, anche affrontando momenti difficili come un infortunio. Mentre aspettiamo il suo ritorno alle competizioni, questa vittoria personale rafforza la sua storia di resilienza e passione.

Sono ormai diversi mesi che non vediamo Apollo Crews sul ring in WWE: addirittura, nelle sue ultime apparizioni, era in un tag team con Baron Corbin, che ha lasciato la compagnia da diversi mesi. Purtroppo un infortunio al pettorale l’ha costretto a un lungo stop, da cui ancora si sta riprendendo. Ma nell’attesa del ritorno sul ring, è arrivato per lui un grandissimo successo personale. Diplomato a 37 anni. Come annunciato da lui stesso sulla sua pagina Instagram, infatti, Apollo ha approfittato del periodo lontano dal ring per riprendere gli studi e ultimare il percorso al College, ottenendo finalmente il diploma: “Ci sono voluti 37 anni, ma ce l’abbiamo fatta! Non è mai troppo tardi per fare qualcosa! Oggi è ufficiale! Diplomato con lode al college! Ai tempi frequentavi l’Università di Auburn ma ho lasciato prima di arrivare in fondo per inseguire il mio sogno di diventare un wrestler. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net