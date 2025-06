WWE Money in the Bank 2025 – Preview

Ben trovati a tutti, amici appassionati di Wrestling! La WWE torna protagonista con uno degli eventi più attesi dell’anno: Money in the Bank 2025. Sotto i riflettori dell’Intuit Dome di Inglewood, California, si preparano quattro emozionanti match pronti a scrivere nuove pagine di storia. E mentre l’adrenalina sale, scopriamo insieme le anticipazioni su quello che ci aspetta in una serata che promette sorprese e colpi di scena memorabili. Restate con noi, perché il divertimento sta per cominciare!

Ben trovati a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima Preview qui sulle pagine del nostro amato sito. Ritorna in pista la WWE, il Main Roster, e lo fa con uno degli eventi più attesi dell'anno, quello che potremmo definire il "Big Five": Money in the Bank. L'evento andrà in scena dall'Intuit Dome di Inglewood, California, nei pressi della splendente Los Angeles. 4 i Match in programma nel momento nel quale sono davanti alla tastiera e due di questi, saranno Money in the Bank Ladder Match, e decreteranno due nuovi, possibili, per non dire probabili, campioni del mondo.

