WWE | Imboscata di John Cena e Logan Paul a Cody e Jey dopo confronto al veleno anche R-Truth citato

L’ultima puntata di SmackDown ha lasciato il pubblico senza fiato: John Cena e Logan Paul hanno orchestrato un’imboscata esplosiva ai danni di Cody Rhodes e Jey Uso, dopo un confronto carico di tensione e frecciatine. In un crescendo di emozioni, anche Tr. Truth è stato coinvolto in un finale che promette scintille per Money in the Bank. La suspense è alle stelle: cosa riserverà il prossimo capitolo di questa faida infuocata?

John Cena e Logan Paul hanno chiuso in modo esplosivo l’ultima puntata di SmackDown, attaccando a tradimento Cody Rhodes e Jey Uso dopo un confronto verbale carico di tensione che ha preceduto il loro tag team match a Money in the Bank. Le frecciatine di Cody Rhodes. Il segmento finale era iniziato con Cody Rhodes e Jey Uso che discutevano della serata, con Rhodes che ha subito messo nel mirino i loro avversari. “Parliamo di Money in the Bank, dell’ Intuit Dome, di Main Event Jey Uso, o dei nostri avversari John Cena e Logan Paul “, ha esordito il WWE Champion. Rhodes non ha perso tempo a lanciare la prima frecciata: “Cena mi ha chiamato disperato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Imboscata di John Cena e Logan Paul a Cody e Jey dopo confronto al veleno, anche R-Truth citato

