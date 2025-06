WWE | Giulia rompe gli equilibri colpo basso a Zelina e ambizioni da campionessa

WWE prende una piega inaspettata: Giulia, con un colpo basso, rompe gli equilibri e mette in discussione le ambizioni di Zelina Vega, campionessa degli Stati Uniti. L’episodio di SmackDown del 6 giugno, trasmesso dalla Dignity Health Arena di Bakersfield, ha lasciato i fan senza fiato: tra alleanze e tradimenti, il futuro della cintura è più incerto che mai. La scena si preannuncia caldissima, e il suo esito potrebbe sconvolgere le dinamiche di tutta la divisione femminile.

L’episodio di SmackDown del 6 giugno si è svolto alla Dignity Health Arena di Bakersfield, in California. Durante la puntata, la WWE Women’s United States Champion, Zelina Vega, ha affrontato Piper Niven in un match non titolato. Alla fine dell’incontro, la campionessa è rimasta in piedi come vincitrice, ma la sua celebrazione è durata poco. Giulia è entrata sul ring proprio mentre Zelina sollevava con orgoglio la cintura. Il sorriso della campionessa si è spento in un attimo quando l’ex campionessa NXT l’ha attaccata all’improvviso. Zelina è rimasta stesa al suolo dopo l’aggressione, mentre Giulia alzava sopra la testa il titolo degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Giulia rompe gli equilibri, colpo basso a Zelina e ambizioni da campionessa

WWE: Giulia beffa Charlotte e Zelina Vega e si prende il posto a Money in the Bank - Giulia Beffa ha sorpreso tutti battendo Charlotte Flair e Zelina Vega in un triple threat a SmackDown, conquistando così il suo posto nel ladder match femminile di Money in the Bank il 7 giugno.