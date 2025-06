WWDC 2025 | anteprima su restyling software nuova nomenclatura e focus AI

La WWDC 2025 di Apple si apre con grande attesa, ma questa volta il protagonista assoluto è il software, non i dispositivi hardware. L’evento promette anteprime rivoluzionarie per i sistemi operativi come iOS, iPadOS e macOS, con una nuova nomenclatura e un focus deciso sull’intelligenza artificiale. Un cambio di rotta che apre nuove prospettive per sviluppatori e utenti, segnando un capitolo innovativo e tutto da scoprire.

La Worldwide Developers Conference (WWDC 2025) di Apple si apre lunedì con il tradizionale keynote, un mix di celebrazione dei prodotti esistenti e anteprime dei prossimi sistemi operativi: iOS, iPadOS, macOS e non solo. Diversamente dagli anni passati, il focus del 2025 è chiaro: software, non hardware. Fonti attendibili, tra cui Mark Gurman di Bloomberg, confermano l'assenza di nuovi device eclatanti (come Vision Pro o Mac Pro presentati in precedenti edizioni). Ecco cosa aspettarsi. Apple 2027, cambia tutto: iPhone pieghevoli, occhiali smart e robotica domestica. WWDC 2025: Apple riparte dal software.

