Wu-tang | intervista ai traditori della musica per i giovani

Il mondo dei videogiochi si arricchisce di un nuovo progetto che rende omaggio alla leggendaria band hip-hop Wu-Tang Clan, riprendendo il suo stile in modo innovativo e coinvolgente. Dopo decenni dalla comparsa di Wu-Tang: Shaolin Style, la formazione torna nel settore videoludico con Wu-Tang: Rise of the Deceiver. Sviluppato da Brass Lion Entertainment, questo titolo si presenta come un action RPG che integra elementi ispirati ai diversi stili e influenze del gruppo. La produzione nasce come parte della franchise Angel of Dust di Ghostface Killah, inizialmente pensata come collegamento diretto al prossimo film, ma poi evolutasi in un progetto a sé stante.

