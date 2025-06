WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 il tabellone | Elisabetta Cocciaretto all’esordio contro Arianne Hartono

Pronti a tifare Elisabetta Cocciaretto nel debutto a ‘s-Hertogenbosch 2025? L’unica azzurra presente nei Libema Open, torneo WTA 250 su erba, si affaccia con determinazione alla nuova stagione. La talentuosa tennista italiana sfiderà Arianne Hartono al primo turno, con l’obiettivo di sorprendere e avanzare nel tabellone. Un inizio promettente che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera, dando impulso alle sue ambizioni sul circuito internazionale.

Sarà Elisabetta Cocciaretto l'unica azzurra in campo la prossima settimana, quando inizierà la stagione su erba: la tennista italiana sarà impegnata nei Libema Open 2025, combined che si giocherà a 's-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, torneo di categoria WTA 250 per le donne. L'azzurra esordirà contro la padrona di casa Arianne Hartono, in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, ed in caso di successo affronterà al secondo turno una tra la polacca Magda Linette, testa di serie numero 4, e la statunitense Bernarda Pera. Negli eventuali quarti di finale, poi, l'azzurra potrebbe trovarsi di fronte la russa Anastasia Potapova, numero 5 del seeding.