WTA Queen’s 2025 il tabellone | Zheng Qinwen guida il seeding a Londra

Il ritorno del tennis femminile al Queen’s Club di Londra dopo 52 anni segna un momento storico, con il torneo WTA 500 che promette emozioni e sorprese. Tra le protagoniste in campo, Zheng Qinwen guida il seeding, pronta a sfidare le migliori sul velluto verde londinese. La competizione sarà intensa e ricca di spunti da non perdere: scopriamo insieme tutte le attese e le possibili sorprese di questa straordinaria edizione.

Dopo 52 anni dall’ultima volta torna il tennis femminile, con un torneo WTA 500 al Queen’s Club di Londra: sull’erba britannica non ci saranno italiane al via, mentre il seeding sarà guidato dalla cinese Zheng Qinwen, la quale riceverà un bye ed esordirà direttamente al secondo turno. Stessa sorte toccherà alle prime quattro teste di serie, ovvero le statunitensi Madison Keys, numero 2, ed Emma Navarro, numero 3, con quest’ultima inserita nella parte alta del tabellone assieme all’asiatica, e la kazaka Elena Rybakina, numero 4, che invece potrà affrontare la nordamericana in semifinale. Le altre teste di serie, costrette però a scendere in campo già nel primo turno, saranno la ceca Barbora Krej?íková (7), la statunitense Amanda Anisimova (8), la ceca Karolína Muchová (6) e la russa Diana Shnaider (5). 🔗 Leggi su Oasport.it