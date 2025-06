WORLDS COLLIDE | Tra i tre litiganti il quarto gode Ethan Page resta North American Champion!

Serata imperdibile nel mondo del wrestling: “Worlds Collide” porta sul ring un match a quattro per l’NXT North American Championship, con Ethan Page al centro di un fuoco incrociato di competizione e desiderio di conquista. Tra vecchie glorie e nuove promesse, la tensione è alle stelle. Chi salirà sul podio e si aggiudicherà il titolo? La risposta sta per essere svelata in un episodio che promette emozioni memorabili.

Dopo tre incontri spettacolari, Worlds Collide arriva ai “piatti forti” di serata. Il primo è l’incontro a quattro, valido per l’ NXT North American Title detenuto da Ethan Page e mai così in pericolo come stasera. Pericolo che arriva da tutte le parti: se Je’Von Evans vorrà laurearsi campione, lo stesso dicasi per Laredo Kid, a rappresentare la AAA, e per Rey Fenix, approdato a Smackdown ma desideroso di vincere il suo primo titolo in WWE. Una miscela esplosiva pronta ad esplodere! E la miscela esplode subito. L’incontro parte ovviamente a mille, con tutto il Kia Forum coinvolto su larga scala. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WORLDS COLLIDE: Tra i tre litiganti il quarto gode, Ethan Page resta North American Champion!

