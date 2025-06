WORLDS COLLIDE | Chad Gable ed El Hijo del Vikingo regalano un MOTY! WWE vs AAA spettacolo puro!

worlds collide, Chad Gable ed El Hijo del Vikingo regalano uno spettacolo epico nel main event di Worlds Collide 2025. Due mondi, due stili, un solo obiettivo: scrivere una nuova pagina di storia. Con l’aria tesa e il pubblico in fermento, il duello tra il campione della AAA e la promessa della WWE promette emozioni indimenticabili. Chi salirà sul trono? La risposta si scrive ora, in questo momento cruciale...

Siamo al main event. Worlds Collide 2025 è quasi storia ma quest’ultima va ancora scritta. Il nuovo Mega Campeon della AAA, El Hijo del Vikingo, sfida Chad Gable nel main event di uno show storico. Cercando di farla a sua volta. Come ripetuto spesso al tavolo di commento, Gable cerca il suo primo titolo in singolo in WWE nel main roster, con la federazione che ha praticamento reso tale (ufficialmente) il massimo titolo della AAA. In un match tra culture: USA vs Messico, dopo una faida che ha catalizzato l’attenzione nell’ultimo periodo. In attesa di vedere cosa fare El Grande Americano a Money in the Bank, ovviamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WORLDS COLLIDE: Chad Gable ed El Hijo del Vikingo regalano un MOTY! WWE vs AAA spettacolo puro!

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Worlds Collide Chad Hijo

DC Worlds Collide, Warner Bros. ha annunciato il nuovo gioco di ruolo a squadre - Warner Bros. Games presenta DC Worlds Collide, un entusiasmante gioco di ruolo mobile free-to-play. I giocatori potranno collezionare e migliorare le loro squadre di supereroi e supercriminali in avvincenti battaglie PvP e PvE.

Se viene un combatazo. #WorldsCollide Partecipa alla discussione

RISULTATI: WWE Worlds Collide 2025 - Fan di wrestling, ci siamo. Dopo la tanto discussa acquisizione della AAA da parte della WWE, tra pochissimo questi due mondi "collideranno". Worlds Collide 2025, in quel di Inglewood, California, è p ... Da zonawrestling.net

WWE Worlds Collide 2025 live results: Updates, winners and losers, highlights, analysis - Follow live coverage of WWE Worlds Collide 2025, featuring El Hijo del Vikingo vs. Chad Gable for the AAA Mega Championship in the night's main event. Scrive sports.yahoo.com

WWE & AAA Worlds Collide 2025 Results: El Hijo Del Vikingo vs Chad Gable & More - Coverage of the 2025 Worlds Collide special event results presented by WWE and AAA. Who won between El Hijo del Vikingo and Chad Gable for the Mega Championship and more? Si legge su theringreport.com

Worlds Collide: June 7, 2025