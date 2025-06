' Work on work' saranno consegnate al ministero le proposte sul mercato del lavoro

Il futuro del mercato del lavoro in Italia si definisce attraverso proposte innovative e concrete. L'Osservatorio permanente di 'Work on Work', durante la sua Fiera nazionale, si impegna a consegnare al Ministero un 'Libro bianco' ricco di soluzioni per rilanciare l'occupazione e favorire una crescita sostenibile. È un passo decisivo verso un cambiamento positivo, che mira a plasmare un sistema più equo ed efficiente.

Consegnare al ministero competente un 'Libro bianco' contenente una serie di proposte concrete per migliorare il mercato del lavoro in Italia. E' l'obiettivo dell'Osservatorio permanente di 'Work on work', la Fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro che quest'anno si terrà il 19 e 20. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Work on work', saranno consegnate al ministero le proposte sul mercato del lavoro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Work Lavoro Ministero Proposte

Sky Inclusion Days 2025, Work in progress: lavoro per tutti - Il Teatro Dal Verme si trasforma in un palcoscenico di inclusione con i "Sky Inclusion Days 2025", un evento che celebra il lavoro per tutti.

#BorsinoLavoro | 1,7 mln #assunzioni previste a mag-lug 25,+7% rispetto a maggio 24. Mismatch tra domanda e offerta di lavoro al 47%: mancanza di candidati principale ragione. @SIE_Unioncamere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? ht Partecipa alla discussione

AppLI - Assistente personale per il Lavoro in Italia è il coach virtuale, a cui sta lavorando il Ministero, per accompagnare i giovani Neet nel loro percorso di attivazione e orientamento di base, sfruttando l’intelligenza artificiale. Maggiori info su https://lavoro.g Partecipa alla discussione

"Work on work", torna la fiera a Ferrara. «Consegneremo al Ministero il "libro bianco" con le proposte di 18 esperti» - Consegnare al Ministero del Lavoro un “Libro bianco” contenente una serie di proposte concrete per migliorare il mercato del lavoro in Italia. È ... Segnala msn.com

Lavoro: Ministero,11,8% lavoratori povero, nuova strategia - Tra le proposte c'è l'introduzione di un salario minimo ma anche un sostegno per chi lavora ma ha un reddito troppo basso, una sorta di "in-work benefit". Sul lavoro povero "non si può rimanere ... Da ansa.it

Lavoro agile, ecco tutte le proposte in campo - Il documento elenca anzitutto i paletti che delimitano l’attuale situazione e pone quindi sul piatto le proposte per una nuova regolamentazione del settore in vista di un suo maggior radicamento nel ... Segnala punto-informatico.it

#smartwork MAXI CONCORSO MINISTERO DIFESA PER DIPLOMATI 1139 POSTI #seguo