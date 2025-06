Willtrent stagione 4 | addio all’originale sostituta di angie

Preparati a scoprire cosa riserva il futuro di Will Trent: l’attesa quarta stagione, in arrivo all’inizio del 2026 su ABC, segna un nuovo capitolo con sorprendenti evoluzioni. Dopo l’addio all’originale sostituta di Angie, la serie si prepara a rinnovarsi, mantenendo il suo mix di suspense e profonde emozioni. Ma quali nuove sfide affronterà il protagonista interpretato da Ramón Rodríguez? Scopriamolo insieme.

La serie televisiva Will Trent, trasmessa da ABC, si appresta a tornare con la quarta stagione, prevista per l'inizio del 2026. La narrazione segue le vicende di Will Trent, interpretato da Ramón Rodríguez, un agente speciale del Georgia Bureau of Investigation dotato di capacità eccezionali che lo rendono uno dei migliori nel suo campo. La storia ruota principalmente sulla sua vita professionale e sentimentale, caratterizzata da relazioni complicate e spesso tumultuose. l'evoluzione delle relazioni sentimentali in Will Trent. la fine della storia tra will e angie. Nel corso delle stagioni precedenti, il rapporto tra Will e Angie Polaski, interpretata da Erika Christensen, è stato caratterizzato da alti e bassi.