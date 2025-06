Wicked e il Mago di Oz | una collaborazione inaspettata da non perdere

L’universo di “Il Mago di Oz” si amplia con un’inedita collaborazione tra il mondo cinematografico e quello editoriale, portando una ventata di novità e magia. A pochi mesi dall’atteso sequel di “Wicked: For Good”, si svela un progetto che coinvolge una leggenda della musica internazionale, promettendo di catturare l’immaginazione di fan vecchi e nuovi. La magia continua a sorprendere e a reinventarsi, invitandoci a scoprire cosa ci riserva questa avventura straordinaria.

Wicked parte 2 e Dorothy: il legame con Il Mago di Oz - intrigante ponte tra il passato e il presente di Oz. Con ogni scena, Wicked: For Good rivela come i destini dei personaggi si intreccino in modo sorprendente, approfondendo il legame tra Dorothy e le streghe, e offrendo ai fan un nuovo sguardo su un mondo amato e rivisitato con originalità.

Wicked : se le scarpette rosse di Dorothy si tingono d'argento c'è un perché - Ma con un’inaspettata svolta ... ancora di proprietà della MGM (società di produzione de Il mago di Oz), per il costumista di Wicked Paul Tazewell non è stato affatto difficile trovare ... Lo riporta vanityfair.it

Wicked, il nome di Elphaba è un easter egg su Il Mago di Oz: qual è il significato - Qual è l'origine e in che modo si collega con Il mago di Oz? A raccontare di più è l'autore del romanzo che ha poi ispirato musical e film. Nato dapprima come un musical, Wicked è stato ... Da comingsoon.it

"Wicked": la magica storia dietro al Mago di Oz con Ariana Grande e Jonathan Bailey - Basato su Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta, romanzo che fa da prequel al classico Il mago di Oz, Wicked ci riporta in un fantastico mondo, trasponendo su grande schermo la storia di ... Riporta alfemminile.com

