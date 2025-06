WhatsApp Beta migliora la gestione dei download

WhatsApp Beta si rinnova, potenziando la gestione dei download per un’esperienza più fluida e senza stress. La versione 2.25.18.11, rilasciata di recente per Android, introduce novità che semplificano il modo in cui scarichiamo e organizziamo i file multimediali. Questo aggiornamento segna un passo avanti importante per migliorare l’efficienza e la praticità dell’app più amata dagli italiani. Scopriamo insieme tutte le novità di questa versione innovativa.

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per Android: è la versione 2.25.18.11 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta migliora la gestione dei download

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Whatsapp Beta Migliora Gestione

WhatsApp Beta per Android si aggiorna alla versione 2.25.16.16: quali novità? - WhatsApp Beta per Android si aggiorna alla versione 2.25.16.16, portando interessanti novità per gli utenti.

WhatsApp, miglioramento per la gestione delle notifiche - WhatsApp ha intenzione di migliorare la gestione delle notifiche in modo da semplificare le azioni compiute dagli utenti. In particolare verrà aggiunta nel pro ... Come scrive tecnoandroid.it

WhatsApp vuole semplificarvi la gestione delle notifiche: ecco come - WhatsApp continua a lavorare per affinare l'esperienza utente legata alla gestione delle conversazioni e delle notifiche, come emerso dall'ultima versione beta di WhatsApp per Android (la 2.25.17.27), ... Come scrive msn.com

WhatsApp: una comoda funzionalità già presente su iOS sta arrivando anche su Android, cambia la gestione dei messaggi - Su WhatsApp è stato riscontrato, all'interno della versione beta per Android, una novità che cambierà la gestione dei testi dei messaggi, già presente su iOS. WhatsApp continua ad aggiornarsi e ad agg ... informazione.it scrive

WhatsApp Notifiche Shock: Ecco il Nuovo Aggiornamento che Cambia Tutto!