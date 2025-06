Weekend di rievocazione | a Rocca Rangoni c' è Castrum Spinalamberti

Preparati a immergerti nel fascino del Medioevo con il weekend di rievocazione a Rocca Rangoni e Castrum Spinalamberti! Organizzato dalla Libera Compagnia dei Cavalieri del Fiume APS, questo evento ti trasporterà in un mondo di cavalieri, dame e antichi segreti, tra spettacoli, conferenze e autentiche atmosfere medievali. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica nei giorni 7 e 8 giugno: il passato ti aspetta per svelarti i suoi tesori.

Torna Castrum Spinalamberti, la rievocazione del periodo alto e basso medievale organizzata dalla Libera Compagnia dei Cavalieri del Fiume APS all’interno della Rocca Rangoni di Spilamberto. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 giugno. Sabato dall ore 10:00 alle 23:00: alle ore 16.30 Conferenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Weekend di rievocazione: a Rocca Rangoni c'è Castrum Spinalamberti

In questa notizia si parla di: Rievocazione Rocca Rangoni Castrum

Il medioevo rivive nel fine settimana a Castrum Spinalamberti - Si svolgerà il 21 e 22 ottobre l’iniziativa Castrum Spinalamberti organizzata dalla Libera Compagnia dei Cavalieri del Fiume APS all’interno della Rocca Rangoni. Sabato 21 dalle 9 alle 13 nella Corte ... Come scrive modenatoday.it

Amici della Rocca-Castrum: è guerra senza quartiere - SONCINO (13 ottobre 2019) - Amici della Rocca e Castrum: la guerra dopo il caso ... organizzatore della rievocazione medievale durante la quale dei figuranti hanno allestito davanti alle pitture ... Come scrive laprovinciacr.it

I giorni della rievocazione La battaglia di Castrum - alle 21 "La paga del mercenario", rievocazione di una battaglia d’assedio al Cassero. A Gagliole invece, sempre questo weekend, da oggi a domenica alle 18.30 va in scena l’Assalto alla Rocca ... Come scrive ilrestodelcarlino.it