Week end 7-8 giugno a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Scopri un weekend ricco di emozioni tra Firenze e la splendida Toscana! Dall'energia del Maggio Musicale alle suggestive rievocazioni storiche, passando per eventi culturali come La città dei Lettori e spettacoli all'aperto come Shiva al Mandela. Un viaggio tra musica, arte, sport e tradizioni che trasformerà il tuo fine settimana in un'esperienza indimenticabile. Ecco tutto quello che non devi perdere: il divertimento ti aspetta!

Il Maggio Musicale, Shiva al Mandela, La città dei Lettori, Ville e giardini incantati con l'ORT, il Campionato Regionale di Skateboarding, la Festa della Curva Fiesole, InCanto a Sesto, la festa medievale a Malmantile e le altre rievocazioni storiche, il il Festival del Cinema Giapponese in Toscana

In questa notizia si parla di: Firenze Toscana Week Giugno

Notte dei Musei 2025 a Firenze e in Toscana, la guida alle aperture serali - Sabato 17 maggio 2025, Firenze e la Toscana si illuminano per la Notte dei Musei, un evento imperdibile che offre la possibilità di esplorare i luoghi della cultura fino a tarda sera.

Firenze e Toscana, il meteo del weekend e del 2 giugno: temperature fino a 32 gradi

Giornate intense di volantinaggi che continueranno anche nei prossimi giorni: il prossimo weekend è quello dei #referendum8e9giugno

Referendum 8 e 9 giugno: Toscana, si è chiusa la campagna. A Firenze festa in piazza - Gli eventi conclusivi in vista dell'apertura delle urne di domenica e lunedì. Nel capoluogo toscano una serata in musica con la presenza di Giancane. Altri eventi nei principali capoluoghi

Eventi di giugno, cosa fare nel fine settimana tra Firenze e dintorni - Torna la sagra del ranocchio di Brozzi, nel comune di Firenze, nei giorni sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, venerdi 6, sabato 7 e domenica 8 giugno. La sagra, organizzata dal Circolo MCL di Brozzi

