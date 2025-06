Wear OS 6 potrebbe portare la ricarica adattiva e un’altra novità sui Pixel Watch

Con l’arrivo di Wear OS 6, Google si prepara a rivoluzionare l’esperienza degli utenti con novità entusiasmanti come la ricarica adattiva e un innovativo sistema di blocco automatico dello smartphone sui Pixel Watch. Questo aggiornamento promette di migliorare autonomia e sicurezza, portando gli orologi intelligenti di Google a un livello superiore. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa importante evoluzione nel mondo wearable.

Con Wear OS 6, Google potrebbe portare sui Pixel Watch la ricarica adattiva e una nuova funzione di blocco automatico dello smartphone.

