Vuelta 2025 il direttore | Per i nostri 90 anni vorremmo Pogacar e Vingegaard al via

Per celebrare i 90 anni della Vuelta, il direttore Javier Guillen sogna in grande, puntando a regalare ai tifosi un’edizione indimenticabile. Con la Grande Partenza dall’Italia e l’ambizione di vedere al via campioni come Pogacar e Vingegaard, questa corsa promette emozioni e spettacolo. L’attesa cresce: cosa riserverà il percorso e quali stelle illumineranno la strada? Solo il tempo ci dirà se i sogni diventeranno realtà.

Roma, 7 giugno 2025 - Alla Vuelta 2025 manca ancora tanto, ma per celebrare le 80 edizioni e i 90 anni di vita si sogna già in grande: parola del direttore Javier Guillen. Le dichiarazioni del direttore della Vuelta. In realtà, il primo regalo la corsa spagnola, in programma dal 23 agosto al 14 settembre, se l'è fatto con la Grande Partenza dall' Italia e in particolare dal Piemonte: il secondo sarebbe la presenza al via delle stelle più brillanti del firmamento del ciclismo attuale. Se qualche nome come Juan Ayuso e Isaac Del Toro, per scelte dell' UAE Team Emirates-XRG, dovrebbe essere già depennato, insieme alla conferma di Mikel Landa si sogna il doppio colpo grosso, come la presenza al via di Torino di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: parola di Guillen, intercettato dai microfoni di EFE, ai quali ha innanzitutto commentato il tracciato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vuelta 2025, il direttore: “Per i nostri 90 anni vorremmo Pogacar e Vingegaard al via”

