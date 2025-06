Voto in condotta decisivo alla maturità Costarelli ANP | Risposta forte alle aggressioni che superano ogni misura comprensibile

Il voto in condotta, ormai al centro del dibattito sulla maturità, rappresenta un elemento decisivo per valutare il comportamento degli studenti. Cristina Costarelli, presidente dell'ANP Lazio e preside dell'ITIS 'G. Galilei' di Roma, sottolinea come questa misura sia una risposta forte alle aggressioni e agli atteggiamenti che superano ogni misura. Una decisione che mira a promuovere rispetto, responsabilità e un ambiente scolastico più sicuro e sereno.

"Azioni di aggressività che superano ogni misura comprensibile". Con queste parole Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi Lazio e preside dell'Itis 'G. Galilei' di Roma, giustifica il nuovo peso dato al voto in condotta per l'ammissione e il superamento dell'esame di maturità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Voto Condotta Maturità Costarelli

Scrutini finali e voto in condotta: cosa cambia per la Secondaria di I grado - Con l’approvazione della Legge 150/2024, l’anno scolastico 2024/2025 introduce novità nei scrutinini finali e nel voto in condotta per la scuola secondaria di I grado.

Maturità 2023, tutte le novità: dalle prove ai compensi per presidenti e commissari