Vota il miglior barista e scopri come un semplice gesto possa trasformarsi in un grande riconoscimento. Con oltre cinquemila coupon già inviati, la passione e il talento di Katherine Benedetti brillano più che mai. La sua dedizione, testimoniata dall’affetto dei clienti, rappresenta il vero premio che supera ogni competizione. La sua storia ci ricorda che il cuore di un professionista si vede nei piccoli gesti quotidiani. E tu, chi sceglierai come miglior barista?

"Io ho già vinto, a prescindere da quanti saranno alla fine i tagliandi dedicati a me che arriveranno alla redazione del Carlino. Ho vinto perché l’affetto e la stima dei clienti che hanno voluto scrivere il mio nome nei coupon pubblicati sul giornale da soli valgono tutto. Sono la testimonianza concreta di quanto il mio lavoro venga apprezzato". Sorride emozionata Katherine Benedetti, che dall’inizio del 2025 lavora alla Pasticceria Moderna in via Santa Rita da Cascia a Cesena, dopo aver trascorso i 17 anni precedenti in un altro pubblico esercizio di Gambettola. Il suo nome è tra i più gettonati nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e con Estados Caffè e che è rivolto a tutte le bariste e i baristi che operano nel nostro comprensorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vota il miglior barista. Oltre cinquemila coupon

