Voragine sotto il manto stradale crolla un tratto di asfalto a Firenze

Una voragine improvvisa si apre sotto il manto stradale di Firenze, creando preoccupazione tra i cittadini e mettendo a dura prova la sicurezza della viabilità. Poco prima delle 13:30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lungo l’Affrico, all’intersezione con via San Giovanni Gualberto, per un cedimento che ha costretto a interrompere il traffico. La situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione per eventuali sviluppi.

FIRENZE – Cede un tratto di manto stradale in una delle vie più trafficate di Firenze. I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti oggi (7 giugno) poco prima delle 13,30 nel comune di Firenze in via Lungo l’Affrico all’intersezione con via San Giovanni Gualberto, per la verifica in seguito ad un cedimento del manto stradale sulla sede stradale. In seguito alla valutazione dei vigili del fuoco è stato interdetta la circolazione per la presenza di una voragine sotto il manto stradale. Richiesto anche l’intervento della polizia locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

