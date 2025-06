Voragine in via Lungo l' Affrico | ferma la circolazione

Una voragine si è aperta in via Lungo l’Affrico, bloccando la circolazione e preoccupando residenti e automobilisti. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti prontamente alle 13:20 per valutare il cedimento del manto stradale e mettere in sicurezza la zona. In seguito alla loro analisi, è stato deciso di chiudere temporaneamente l’area per permettere le operazioni di riparazione e garantire la sicurezza di tutti.

