Volley femminile l’Italia cala il tris in Nations League | Paola Egonu torna Corea del Sud travolta

L’Italia del volley femminile continua a stupire: con una prestazione impeccabile, le azzurre siglano il terzo successo consecutivo nella Nations League, dominando la Corea del Sud al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Dopo la vittoria sugli USA, le campionesse olimpiche rafforzano il loro cammino in Sud America, dimostrando determinazione e talento. Paola Egonu, tornata in grande stile, guida questa straordinaria rincorsa verso traguardi sempre più ambiziosi, lasciando il pubblico senza fiato.

L’Italia ha firmato la terza vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, travolgendo la poco quotata Corea del Sud con un perentorio 3-0 (25-13; 25-13; 25-17) al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile). Doveva essere l’impegno più agevole di questa trasferta in terra sudamericana e così è stato per le Campionesse Olimpiche, che erano reduci dallo schiacciante 3-0 inflitto agli USA (con un sestetto completamente rinnovato) e dal sofferto successo al tie-break contro la Germania. La nostra Nazionale ha preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e ha schiacciato con disinvoltura la formazione asiatica in una partita a senso unico risoltasi in poco più di un’ora di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia cala il tris in Nations League: Paola Egonu torna, Corea del Sud travolta

