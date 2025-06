Vlahovic via dalla Juve | un club fa sul serio per l’attaccante! Nuove conferme sulla possibile offerta ai bianconeri Cifre e dettagli

Dusan Vlahovic potrebbe presto lasciare la Juventus: il Fenerbahçe si fa più deciso e prepara un’offerta da 30 milioni di euro, confermando i segnali di un possibile trasferimento. La trattativa si scalda, con i bianconeri pronti a valutare seriamente la proposta, mentre il centravanti serbo si trova al centro di un’attenzione crescente. Ma quali saranno le decisioni finali? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Vlahovic.

Vlahovic via dalla Juve: un club fa sul serio! Le cifre e gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centravanti serbo. Anche Sport Mediaset conferma: il Fenerbahce sarebbe intenzionato a portare in Turchia Dusan Vlahovic. Il club di Istanbul è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, con la Juve che valuterebbe l’offerta per la cessione immediata. A Vlahovic, invece, sarebbe stato offerto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Sono settimane decisive anche per il futuro dell’attaccante. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve: un club fa sul serio per l’attaccante! Nuove conferme sulla possibile offerta ai bianconeri. Cifre e dettagli

Vlahovic Juve, l’indiscrezione dalla Spagna sul futuro del serbo: «Trattativa molto avanzata con questo club!». Ecco dove potrebbe giocare - Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus secondo recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna. La trattativa con un club straniero risulta essere molto avanzata, svelando nuovi scenari per il futuro del talentuoso attaccante serbo.

Vlahovic pronto ad abbandonare la Juve? Una big italiana fa sul serio per strappare l’attaccante bianconero - Vlahovic pronto a lasciare la Juve? Quella big italiana è pronto a fare faville per il centravanti bianconero Il calciomercato Milan vorrebbe tentare il grande colpo per Dusan Vlahovic. A riportare la ... Segnala calcionews24.com

Vlahovic, l’Atletico Madrid fa sul serio: offerta alla Juventus - Diego Simeone punta su Vlahovic per rinforzare l'Atletico Madrid. Offerta da 40 milioni alla Juventus per l'attaccante serbo. Scrive europacalcio.it

