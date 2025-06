Vlahovic via dalla Juve il Milan nel suo futuro? Allegri ‘alleato’ nell’affare lo vuole in rossonero Quanto possono guadagnare i bianconeri dalla sua cessione

Il calciomercato estivo del Milan si anima con nuovi possibili acquisti e cessioni di grande spessore. Tra le voci più calde, spicca il nome di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, destinato a lasciare Torino e prontamente nel mirino dei rossoneri. Con Allegri come possibile alleato nell’affare, cresce l’attesa di scoprire se questa operazione si concretizzerà e quali benefici economici potrà portare ai bianconeri. Ma quanto può guadagnare la Juventus da questa cessione?

Vlahovic via dalla Juve, il Milan nel destino? Allegri ‘alleato’ nell’affare, lo vuole in rossonero. Quanto possono incassare i bianconeri. Il calciomercato estivo del Milan inizia a scaldarsi, e tra le tante indiscrezioni, una suggestione rilanciata da Tuttosport ha immediatamente catturato l’attenzione dei tifosi rossoneri: il nome di Dusan Vlahovic. Secondo il quotidiano torinese, l’idea sarebbe nata su impulso di Massimiliano Allegri, grande estimatore del centravanti serbo, che ha allenato e valorizzato alla Juventus. Al momento non esiste una trattativa concreta tra le parti. Si tratta di una semplice ipotesi, destinata eventualmente a prendere forma solo dopo il Mondiale per Club, competizione in cui Vlahovic sarà impegnato con la maglia bianconera e che potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle strategie juventine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve, il Milan nel suo futuro? Allegri ‘alleato’ nell’affare, lo vuole in rossonero. Quanto possono guadagnare i bianconeri dalla sua cessione

