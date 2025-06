Vlahovic un Mondiale per dirsi addio | Juve quanto guadagni e quanto perdi senza Dusan

Dusan Vlahovic, il cuore pulsante dell’attacco juventino, potrebbe lasciare la Juventus in vista del Mondiale, portando con sé un cambio di rotta economico e sportivo. Addio a un ingaggio milionari e alle speranze di riaccendere la stagione, ma anche l’opportunità di reinventarsi senza il suo peso finanziario. La domanda ora è: quanto perderà davvero la Vecchia Signora senza Dusan?

Da un lato Madama si alleggerirebbe di un ingaggio da 12 milioni e incasserebbe una bella somma, dall'altro perderebbe l'unico attaccante che nell'ultima stagione – per quanto non memorabile – è arrivato in doppia cifra.

