Serata intensa per Dusan Vlahovic, titolare con la Serbia contro l’Albania nelle qualificazioni ai Mondiali. L’attaccante della Juventus ha dato filo da torcere agli avversari, confermando il suo ruolo di protagonista e alimentando le voci di mercato. Ma come è andata realmente in campo? Ecco il recap completo della sua prestazione, tra momenti emozionanti e spunti che potrebbero influenzare il suo futuro…

Vlahovic titolare in Albania Serbia: come è andata la serata dell’attaccante della Juventus. Il recap del centravanti al centro di voci di mercato. Questa sera Dusan Vlahovic è sceso in campo con la sua Serbia in occasione della sfida giocata in casa dell’ Albania e valevole per la terza giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’attaccante della Juventus è stato schierato in campo dal primo minuto in coppia con Mitrovic ma, a differenza del connazionale, è restato sul terreno di gioco per tutti e 90 i minuti senza trovare la rete nello 0-0 maturato stasera ma fornendo comunque una prova convincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic titolare in Albania Serbia: come è andata la serata dell’attaccante della Juventus. Il recap completo

