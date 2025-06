Vlahovic Juventus quale sarà il suo futuro? Il club bianconero pubblica un indizio sui social | intanto sarà protagonista in Albania Serbia

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è avvolto da un alone di mistero e suggestioni. Mentre il club bianconero alimenta i dubbi con un singolare indizio sui social, l’attaccante si prepara a scendere in campo con la sua nazionale, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. Tra rumors di mercato e segnali di continuità, il destino di Vlahovic sembra scritto tra presente e futuro, lasciando tutti con un solo interrogativo: quale sarà la prossima mossa?

Vlahovic Juventus, futuro sempre più lontano dai bianconeri? Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante. La Serbia sta per scendere in campo contro l'Albania: dal 1? ci sarà Dusan Vlahovic, attaccante bianconero al centro di molti discorsi legati al calciomercato Juve. Il club bianconero ha augurato buona fortuna all'attaccante serbo mostrando come Dusan sia ancora un calciatore della Vecchia Signora. Dusan!? La Serbia impegnata questa sera in trasferta nel match di qualificazione ai Mondiali contro l'Albania!????? pic.twitter.comPzHv46Q7Xi — JuventusFC (@juventusfc) June 7, 2025 Vlahovic vorrà mostrare le sue qualità anche nella sfide della sua nazionale.