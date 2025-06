Vlahovic Juve quel club fa sul serio! Pronti 30 milioni di euro e quel dettaglio per convincerlo | ecco la risposta dei bianconeri Ultime

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più incerto, con il Fenerbahçe pronto a offrire 30 milioni di euro per portarlo lontano dalla Juventus. La trattativa si fa calda e il club turco sembra deciso a convincere il serbo con un ingaggio di 10 milioni di euro. Ma quale sarà la decisione finale dei bianconeri? La risposta potrebbe arrivare presto, mentre il mercato si infiamma e le strategie si fanno sempre più chiare.

Vlahovic Juve, quel club fa sul serio per portarlo lontano da Torino: gli aggiornamenti sul futuro del serbo. Il futuro di Dusan Vlahovic è lontano dalla Juve. Ma in quale squadra andrà l’attaccante serbo? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce sarebbe pronto a offrire 30 milioni di euro al calciomercato Juve e 10 milioni di ingaggio a Dusan. I bianconeri ci starebbero pensando con anche il Milan che è interessato all’attaccante. Nel mentre si pensa già al futuro con i nomi di Retegui, David e Goncalo Ramos che intrigano i bianconero. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, quel club fa sul serio! Pronti 30 milioni di euro e quel dettaglio per convincerlo: ecco la risposta dei bianconeri. Ultime

