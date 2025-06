Vlahovic Juve l’addio è praticamente scritto! Sul serbo c’è un club nettamente in pole position | più attardate altri due sodalizi Come stanno le cose

Vlahovic alla Juve sembra ormai destinato a un addio, con il Fenerbahçe in pole position per accoglierlo. La trattativa si fa sempre più concreta, mentre altri club restano dietro nelle quote di mercato. La decisione definitiva si avvicina e i tifosi si chiedono quale sarà il futuro del bomber serbo. Ma quali sono le reali possibilità di questa operazione? Scopriamolo insieme.

Vlahovic Juve, l’attaccante serbo dirà addio ai bianconeri! Una la soluzione più accreditata per il numero 9 juventino. Come stanno le cose. Come ha fatto intendere Giovanni Albanese sul proprio profilo Instagram, l’ addio di Dusan Vlahovic alla Juve pare praticamente scritto. C’è una società che potrebbe accontentare sia i bianconeri che il giocatore: parliamo del Fenerbahce, che offre 30 milioni di euro a Madama e 10 milioni di euro netti al classe 2000. In posizione più attardata c’è il Milan, che ha proposto uno stipendio più basso al centravanti. Da non sottovalutare nemmeno la posizione dell’ Atletico Madrid, che potrebbe imbastire una trattativa mediante uno scambio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, l’addio è praticamente scritto! Sul serbo c’è un club nettamente in pole position: più attardate altri due sodalizi. Come stanno le cose

