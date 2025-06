Vlahovic Fenerbahce | è del club turco la proposta più convincente sullo sfondo anche il Milan di Allegri Tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più interessante: il Fenerbahçe sembra aver presentato l'offerta più convincente, ma sullo sfondo resta vivo anche l'interesse del Milan di Allegri. Le trattative si intensificano e le ultime notizie rivelano un quadro dinamico e ricco di colpi di scena. Cosa riserverà il mercato? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Vlahovic Fenerbahce: è del club turco la proposta più convincente, sullo sfondo anche il Milan di Allegri. Gli aggiornamenti e le ultimissime novità. In casa Juventus continua a tenere banco il discorso relativo al futuro di Dusan Vlahovic, centravanti in scadenza di contratto con il club bianconero nel 2026 e per questo destinato a partire. Come raccontato da Alfredo Pedullà il serbo ha avuto un contatto con Allegri di recente, ma il pesante ingaggio è un ostacolo per il Milan. Il Fenerbahce ha fatto la proposta più convincente ma Vlahovic vuole aspettare.