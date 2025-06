Vlahovic al Milan | annuncio da Milano c’è un solo ostacolo

Il Milan punta forte su Vlahovic per rinvigorire la propria rosa e tornare protagonista in Italia e in Europa. Tuttavia, l’unico ostacolo rimane la verità sulla trattativa, che potrebbe svelare sorprese nei prossimi giorni. La dirigenza rossonera, con Tare al fianco di Allegri, non si arrende e lavora senza sosta per regalare al tecnico i rinforzi necessari. La stagione dei colpi di scena è appena iniziata: tutto può ancora succedere.

La dirigenza rossonera cercherà di accontentare Allegri per nuovi colpi di scena. C’è un solo ostacolo per il trasferimento in rossonero di Vlahovic: la verità Il Milan vuole subito tornare alla ribalta per competere in vista dello Scudetto. Il neo ds Tare è al lavoro per regalare subito nuovi acquisti a Massimiliano Allegri che ha accettato subito il progetto dei rossoneri. Dopo un’annata da dimenticare il club rossonero è al lavoro per ingaggiare Dusan Vlahovic, ma c’è solo un ostacolo per l’attaccante serbo. – Lapresse – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic al Milan: annuncio da Milano, c’è un solo ostacolo

Calciomercato Milan, sogno Vlahovic: trattativa possibile. L’unico ostacolo … - Il sogno rossonero di portare Dusan Vlahovic al Milan sta prendendo forma, con trattative calde e un interesse concreto.

@matte.moretto lancia la bomba: Max #Allegri vuole portare #Vlahovic al #Milan ? Come riporta l’esperto di mercato, il serbo (in scadenza nel 2026) è nella lista dei rossoneri. L’ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio da 12 milioni di e Partecipa alla discussione

Dusan #Vlahovic è uno dei nomi fatti da #Allegri per rinforzare l'attacco del suo #Milan L'elevato ingaggio potrebbe rappresentare però un ostacolo per i rossoneri [ @MatteMoretto ] #Calciomercato #Transfers #SerieA Partecipa alla discussione

Vlahovic al Milan: annuncio da Milano, c’è un solo ostacolo - Nuovo intreccio di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. C'è un problema per l'ingaggio dell'attaccante serbo ... Riporta calciomercato.it

Vlahovic Milan: nodo ingaggio da risolvere! Spunta la controproposta rossonera. Numeri e cifre - Vlahovic Milan, da risolvere il nodo ingaggio per quanto riguarda il possibile arrivo del centravanti serbo. La proposta rossonera Il calciomercato Milan estivo si preannuncia infuocato, e tra le tram ... Come scrive milannews24.com

Vlahovic, Allegri lo vuole al Milan: ancora nessuna trattativa. C’è però un ostacolo! - Vlahovic al Milan? Mister Massimiliano Allegri sarebbe felice di riabbracciarlo dopo l’esperienza insieme alla Juventus. C’è però un ostacolo Il calciomercato è un vortice di voci, suggestioni e indis ... Secondo milannews24.com

