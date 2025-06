Vizzolo lotta ai tumori Cure mirate e prevenzione Mara Maionchi testimonial | Ho vinto grazie ai medici

Vizzolo si unisce nella lotta ai tumori, promuovendo cure mirate e prevenzione grazie a una collaborazione tra istituzioni, volontariato e personalità di spicco come Mara Maionchi. La produttrice e opinionista ha condiviso il suo sostegno, ricordando quanto la vittoria contro le patologie oncologiche dipenda anche dall'impegno di medici e comunità. Un gioco di squadra in nome di salute, cura e prevenzione, e…

Mara Maionchi, produttrice discografica, opinionista e personaggio televisivo è stata l’ospite d’onore dell’incontro in tema di patologie oncologiche promosso dall’Asst Melegnano Martesana, che ha visto giocare un ruolo di primo piano anche le associazioni di volontariato Salute ma non solo, e Auser Vizzolo guidate rispettivamente da Rosaria Princiotta Cariddi e Giuseppe Di Stefano. Un gioco di squadra in nome di salute, cura e prevenzione, e davanti a un pubblico attento e numeroso, nell’Auditorium di Vizzolo Predabissi dove si è parlato di "Patologie oncologiche: la cura, la prevenzione, la riabilitazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it