Vista dagli altri Il cuore non basta

Dalla stampa nazionale emergono apprezzamenti e riflessioni sul cammino dello Spezia, una stagione complessa segnata da sfide e cambi di proprietà. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il cuore non sia stato sufficiente, evidenziando le difficoltà vissute e il finale di stagione che, seppur sottotono, ha comunque regalato emozioni intense. Il percorso dei liguri, tra alti e bassi, rimane un esempio di resilienza e passione.

Dalla stampa nazionale riconoscimenti a tutta la stagione dello Spezia e al finale del match con la Cremonese. Per la Gazzetta dello Sport "Spezia a terra" e "non è stata una stagione semplice, con due cambi di proprietà ad accompagnare un cammino esaltante fino a quando il Pisa non ha dato l'accelerata decisiva. Il finale è stato un po' sottotono, il risveglio nei playoff contro il Catanzaro sembrava la svolta decisiva e anche il pari di Cremona sembrava un buon risultato, ma nel momento decisivo la squadra è mancata. Sempre in balia dell'avversario". Tuttavia viene riconosciuto che la gara "si è riaperta grazie a cuore dello Spezia che è andato vicino a una clamorosa rimonta", i due gol dello Spezia hanno fatto tremare la Cremonese".

VISTA dagli altri. "Quelle magliette con gli ex aquilotti di tutti i tempi» - In questo articolo esploriamo la recente vittoria dello Spezia, definita "granitica" dalla stampa sportiva nazionale, e l'omaggio agli ex aquilotti attraverso speciali magliette.

Landini: "Basta ipocrisie, finché la sicurezza sarà vista come un costo si continuerà a morire" - (Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2025 "Basta ipocrisie ... di David Parenzo sul concertone del Primo Maggio I luoghi del cuore di Alberto Angela: dove andare almeno una volta nella vita e 3 ... Segnala msn.com

Betacarotene: dalla vista al cuore, tutti i benefici per la salute e come assumerlo - Il nome, di per sé, fa pensare già alle carote, uno dei frutti più ricchi di betacarotene, che in realtà è presente anche in altri alimenti come zucca, peperoni rossi e gialli, mango, melone ... Si legge su gazzetta.it

Picco di attacchi di cuore alle 22 della Vigilia di Natale, Valter Longo: “Basta mangiare molto male anche solo per qualche giorno per rischiare infarti e ictus” - Il 25 dicembre e il primo gennaio sono per alcune persone i giorni più drammatici dal punto di vista degli attacchi di cuore e di episodi ... a partecipare per dire basta alla complicità che ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

