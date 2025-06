Vismederi Costone | conferme e nuovi innesti per la Serie B Interregionale

Vismederi Costone si prepara ad affrontare la Serie B Interregionale con rinnovata energia, confermando il buon lavoro della scorsa stagione e puntando a nuovi innesti strategici. Il direttore sportivo Francesco Bonelli sta orchestrando un mercato mirato per creare una squadra competitiva, sotto la guida esperta di coach Michele Belletti, riconfermato con fiducia. SocietĂ e tecnico sono pronti a scrivere un altro capitolo avvincente, puntando a consolidare la loro posizione ai vertici del campionato.

Lavori in corso in casa Vismederi Costone per allestire la squadra che prenderĂ parte al prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il ds Francesco Bonelli sta proseguendo nell'opera di costruzione del roster da mettere a disposizione di coach Michele Belletti, confermato dopo i buonissimi risultati raggiunti nella passata stagione, la sua prima da capo-coach. SocietĂ e tecnico sembrano però avere le idee ben chiare su quelli che sono i profili da cercare sul mercato. Prima però ci sono le conferme. Dovrebbero restare in gialloverde Ferdinando Nasello, Franci Zeneli, Filippo e Matteo Paoli: i colloqui e le trattative con i 4 giocatori sembrano in fase di definizione, potrebbero essere loro le prime ufficializzazioni da parte del Costone.