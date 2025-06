Vis Pesaro | Stabilità e Sostenibilità sotto la Guida di Mauro Bosco

La Vis Pesaro, sotto la guida di Mauro Bosco, si distingue nel panorama calcistico per stabilità e sostenibilità, offrendo ai propri tifosi un modello di gestione solida e lungimirante. In un contesto di crisi e incertezza, questa società rappresenta un esempio virtuoso di continuità e pianificazione. Durante la recente conferenza stampa del presidente, sono emersi i valori che guidano questa rinascita, lasciando momentaneamente da parte la questione stadio, per concentrarsi su un futuro promettente.

Al confronto di tante piazze in stato di perdurante precarietà, o addirittura a rischio fallimento, i tifosi della Vis possono sentirsi dei privilegiati. Sono partecipi di una società sana, solida, in grado di lavorare nella continuità e programmare nel medio-lungo periodo. Quello che piace di più a Mauro Bosco, per sua ammissione. Sono questi i temi principali usciti dalla conferenza stampa del presidente, mettendo da parte la questione stadio di cui ci occupiamo in altre pagine. La Vis della prossima stagione ha buona parte della rosa già fatta, visto che i giocatori sono quasi tutti sotto contratto; ha la conferma di un allenatore di grande livello come Stellone ('al 90 per cento sarà ancora con noi'); e intende proseguire il rapporto con il diesse Michele Menga, che dunque (al di là della vicenda Iene per cui è chiamato a difendersi) continuerà a lavorare sul mercato.