Virtus sbanca Milano e vola in finale

Una notte di pura adrenalina quella vissuta dall'Unipol Forum, dove la Virtus Bologna ha bissato il successo di due giorni fa, conquistando con merito la finale scudetto. La sfida tra Toko Shengelia e Nikola Mirotic ha regalato emozioni intense e un finale da brividi, con i bianconeri che si sono imposti 78-84. Ora, l'attesa è tutta per la battaglia decisiva: chi alzerà il trofeo?

Milano, 7 giugno 2025 – Una strepitosa Virtus bissa il successo di 48 ore fa e si conquista una meritatissima finale scudetto, dove da giovedì sera alla Segafredo Arena le V Nere contenderanno il titolo tricolore con Brescia, Toko Shengelia contro Nikola MIrotic. Sono i due grandi campioni ad accendere la serata dell'Unipol Forum e a dare la botta e la risposta in una gara 4 dalle mille emozioni e che vede la Virtus trionfare con merito 78-84. Strepitoso il georgiano, decisivo nel finale Cordinier, quella dei bianconeri è stata la vittoria di una squadra, unita, coesa che durante i momenti più difficili della stagione e delle partite ha fatto quadrato ed ha trovato la forza di rialzarsi.

