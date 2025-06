Virtus Bologna-Brescia Finale Serie A basket 2025 | orari programma tv streaming

La finale di Serie A Basket 2025 tra Virtus Bologna e Brescia promette emozioni senza precedenti. Un sabato sera inatteso, impreziosito da due squadre che hanno scritto una stagione ricca di colpi di scena e passione. Con il ritorno di Dusko Ivanovic alla guida della Virtus e la tenacia della Germani Brescia, questa sfida si prospetta un vero spettacolo. Non perdere gli orari, il programma tv e lo streaming per vivere ogni istante di questa epica battaglia.

Sarà una finale completamente priva di ogni precedente in tal senso, quella che opporrà la Virtus Segafredo Bologna alla Germani Brescia. E arriva in modo inatteso, dentro un sabato sera sul quale in pochi avrebbero scommesso in questo senso. E forse è anche l'epilogo più giusto, tra una squadra che ha trovato in Dusko Ivanovic l'uomo per cercare di riscattare una stagione europea che si era fatta negativa fin da subito e un'altra che ha dato a Peppe Poeta una prima opportunità da capo allenatore rapidamente trasformata alla grande. Tornike Shengelia da una parte, Amedeo Della Valle dall'altra, due filosofie di gioco non proprio identiche: la finale è qui, e si arriva dal successo per parte in stagione regolare.