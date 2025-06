Virtus Bologna a un passo dalla finale scudetto contro Olimpia Milano

Virtus Bologna si avvicina sempre di più alla finale scudetto, dopo aver superato il momento difficile in gara 2 contro Olimpia Milano. La squadra, guidata da Dusko Ivanovic, ha risposto con carattere e determinazione, portando a casa una vittoria fondamentale e ora si trova a un passo dalla finalissima. Questa sera alle 20.45, sul parquet, la Virtus cerca di consolidare il suo vantaggio e realizzare il sogno di conquistare il titolo.

Dal baratro della sconfitta interna in gara 2, che aveva permesso a Milano di impattare sull'1-1 la serie e di cambiarne l'inerzia, all'esaltazione per la prestazione e per la vittoria di giovedì, al primo match point a disposizione, la Virtus continua barra dritta verso l'obiettivo della finale scudetto. Avanti 2-1 nella serie di semifinale con l'Armani, questa sera alle 20.45, la formazione di Dusko Ivanovic scende in campo ancora sul parquet dell'Unipol Forum di Assago per affrontare in gara 4 l' Olimpia Milano padrona di casa. Battagliera, determinata, mai doma, ma anche concentrata, e come spesso piace dire al proprio tecnico Ivanovic paziente, la Virtus ha invertito un trend che sembrava essere tutto dalla parte di Milano.

