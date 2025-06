Violenza sulle donne Sportelli e supporto Raccolte 175 richieste

Nel cuore di Nord Milano, "Il Filo di Arianna" si impegna con determinazione contro la violenza sulle donne, offrendo sportelli di ascolto e supporto e coinvolgendo una rete di attori locali. Con 175 richieste raccolte da gennaio, questa iniziativa rappresenta un faro di speranza e solidarietà, dimostrando che ogni donna vittima di violenza merita ascolto, protezione e un futuro libero dalla paura. Un impegno che rafforza il nostro territorio e la nostra società.

Da un lato gli sportelli di ascolto e sostegno per far emergere sempre di più un fenomeno spesso chiuso nelle mura domestiche. Dall’altro una rete costruita con tanti attori – dalle farmacie comunali alle onlus, dalle forze dell’ordine ai consultori – per dare un futuro alle donne vittime di violenza. È quello che sul territorio del Nord Milano fa “ Il Filo di Arianna “ da gennaio, quando ha ottenuto il massimo del finanziamento previsto da un bando regionale. Diverse le azioni previste, tutte volte al reinserimento lavorativo e all' empowerment delle donne vittime di violenza, perché "il rafforzamento dell’autonomia economica rappresenta uno degli strumenti per il reinserimento sociale attraverso formazione, conciliazione e lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sulle donne. Sportelli e supporto. Raccolte 175 richieste

In questa notizia si parla di: Violenza Donne Sportelli Supporto

