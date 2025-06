Violenza sessuale su 4 pazienti medico nordafricano patteggia due anni

Un caso che scuote la comunità: quattro pazienti, vittime di violenza sessuale da parte di un medico nordafricano, hanno trovato il coraggio di denunciare l’orrore subito. Nonostante la gravità delle accuse, il professionista ha optato per un patteggiamento a due anni di reclusione. Le testimonianze di queste donne dimostrano come, anche nelle situazioni più difficili, la forza di parlare possa generare un cambiamento concreto e significativo.

Le vittime, a seguito dei gravi episodi vissuti, avevano però trovato la forza di segnalare quanto accaduto all'Urp dell'Ausl della Romagna.

