Violenza sessuale al centro sociale Lambretta di Milano In carcere un 49enne

Una tragica vicenda scuote Milano: una donna ecuadoriana di 50 anni accusa il suo ex compagno di averla violentata nel cuore del centro sociale Lambretta. L’uomo, un 49enne italiano, è stato subito arrestato e si trova ora in carcere, mentre le indagini della procura e della polizia di Stato proseguono per fare luce su quanto accaduto. È un episodio che mette in discussione le misure di sicurezza e la tutela delle vittime nei luoghi di aggregazione.

Milano, 7 giugno 2025 – Violentata dall’ex compagno all’interno del centro sociale Lambretta di via Rizzoli, a Milano. È questa l’accusa di una donna ecuadoriana di 50 anni nei confronti di un 49enne italiano, che è stato arrestato con custodia cautelare in carcere per la presunta violenza sessuale commessa il 2 giugno. Secondo le indagini della procura di Milano e della polizia di Stato l'uomo avrebbe aggredito la donna all'interno del centro sociale. La 50enne era stata soccorsa dal personale del 118 in strada a distanza di alcune ore mentre vagava in stato confusionale per strada. Agli agenti del commissariato Sempione intervenuti al Policlinico di Milano ha raccontato che la notte precedenza mentre dormiva su un divano sarebbe stata picchiata e abusata dal 49enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza sessuale al centro sociale Lambretta di Milano. In carcere un 49enne

